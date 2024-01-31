На Одещині жінка взяла квіти з меморіалу загиблим Героямта віднесла їх на берег моря.

Жителька міста Южне в Одеській області була затримана правоохоронцями за викрадення квітів з меморіалу Героям, які загинули, інформує пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області.

Відомо, що жінка, яку встановлено як місцеву мешканку, нині зіткнулася з можливим штрафом та адміністративним арештом.

За словами затриманої, вона взяла квіти з меморіалу та перенесла їх на берег моря, де і залишила. Жінка не змогла пояснити мотиви свого вчинку. З нею складено адмінпротокол за дрібне хуліганство, і тепер їй загрожує штраф або виконання громадських робіт на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, з урахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Про зникнення квітів повідомила мати одного із загиблих воїнів, інформацію підтвердив запис з камери спостереження, на якому видно, як жінка вивозить квіти з площі Перемоги.

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