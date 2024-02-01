На території Одеської області зафіксовано значний приріст випадків грипу та ГРВІ.

За останній тиждень відзначається збільшення загального рівня захворюваності на 35%, зокрема серед дітей відзначено зростання на 52,5%, а серед дорослих - на 10,5%.

Цю інформацію надає Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань.

Індекс інтенсивності, що включає в себе дані про COVID-19, залишається на 17,9% нижче епідемічного порогу.

У групі дітей виявлено захворюваність на рівні 66%, особливо в середовищі малюків та дітей віком від 5 до 14 років.

Кількість госпіталізацій зросла на 17,3%, і основною частиною цього показника є діти, серед яких відзначено 74%.

Раніше Politeka також писала про інфекцію, яка спалахнула в одеському дитячому садку.

За інформацією, яку надає Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, п'ятьох дітей госпіталізували до "Міської дитячої клінічної лікарні №2" із діагнозом "Гострий гастроентероколіт", який підтвердився лабораторним обстеженням та виявленням ротавірусу.

Усі ці малюки відвідували один і той самий дитячий садок, як повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Медичні органи вже розпочали роботу з визначення джерела та механізмів передачі вірусу. Крім того, було проведено комплексне обстеження контактних осіб, взяті проби харчових продуктів, води та змивів для подальшого детального аналізу в лабораторії.