У міській раді розповіли про порядок отримання грошової допомоги, який має реєстрацію в Одесі.

Депутати Одеської міської ради прийняли рішення щодо надання грошової допомоги кожному військовослужбовцю, який вирушить на фронт у складі Збройних сил України. Ця грошова допомога складатиме 20 тисяч гривень і буде виплачуватися одноразово. Військові розпочнуть отримувати виплати протягом 2024 року.

Одноразова грошова допомога буде перерахована на банківські рахунки мобілізованих одеситів, які зобов'язалися на контракт із Збройними силами. Для цього необхідно відкрити рахунок у банківській установі.

У міській раді розповіли про порядок отримання грошової допомоги військовим, які мають реєстрацію в Одесі.

Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно подати заяву та представити оригінали та/або копії наступних документів (разом з пред'явленням оригіналів):

Паспорт громадянина України (можлива використання ID-картки разом із документом про реєстрацію місця проживання або перебування). Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Інформацію від банківської установи про відкритий картковий рахунок. Довідку або виписку з наказу про зарахування до військової частини.

Для подання заяви про призначення одноразової грошової допомоги ім'ям можна скористатися наступними методами:

Особисто подати заяву: Управління соціального захисту населення (місце розташування департаменту).

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Подання електронної заяви: Заяву можна надіслати в електронному вигляді, використовуючи електронний підпис.

Якщо військовослужбовець особисто не може подати заяву та документи, це може зробити один з членів його сім'ї (дружина/чоловік, батьки, повнолітні діти) або представник за довіреністю.

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