Щоб забезпечити правильний розрахунок оплати за послуги тарифу за газ, важливо передавати показники лічильника своєму оператору.

Стало відомо, якими будуть тарифи на комунальні послуги в Одесі за 2024 рік.

Мораторій, що був підписаний президентом України минулого року, забезпечує стабільні тарифи на природний газ для населення. Тобто підвищувати тарифи на газ поки діє мораторій не будуть.

Вартість газу для побутових споживачів буде складатися з двох частин: вартості газу та вартості його постачання. Роздрібні тарифи за 1 кубометр газу встановлює постачальник "Нафтогаз України" і залишаються на рівні 7,9 грн.

Щоб забезпечити правильне розрахування оплати за послуги, важливо передавати показники лічильника своєму оператору (облгазу) з 1 по 5 число кожного місяця.

Це можна зробити шляхом використання онлайн-форми на веб-сайті Одесагазу, месенджер-ботів або за допомогою зворотного дзвінка за такими номерами телефонів: (048)796-46-40, (048)796-42-70, (048)737-37-74.

У деяких облгазів виникла нова ініціатива, яка передбачає обов'язкове укладання мешканцями багатоквартирних будинків договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем.

Ця ініціатива призводить до необхідності сплати мешканцями додаткового, третього платежу за використання газу. Однак в Україні поки що не встановлено стандартного зразка договору та максимальних розмірів оплати за цю послугу. Це створює ситуацію, де вимоги компаній залишаються нечіткими та, можна сказати, незаконними.

Джерело: odessa.comments.

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