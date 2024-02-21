У поясненні рішення зазначено, що у підтриманій редакції нового законопроєкту про мобілізацію потрібно доопрацювати декілька моментів.

Одеська міська рада підготувала звернення до Верховної Ради щодо надання мобілізованим військовим права демобілізуватися після 36 місяців служби під час воєнного стану. Рішення було ухвалено під час сесії міської ради 21 лютого.

У поясненні до проєкту рішення вказано, що в новому законопроєкті про мобілізацію передбачено право на звільнення зі служби шляхом окремого рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Таким чином, у разі відсутності цього рішення демобілізація фактично не відбудеться. Депутати міської ради закликають прибрати необхідність чекати рішення Ставки до другого читання.

У проєкті міської ради також відзначено, що багато військовослужбовців та члени їх родин зверталися до депутатів з питанням про терміни демобілізації для тих, хто вже два роки перебуває на передовій після початку повномасштабного вторгнення. Рішення отримало підтримку 42 депутатів одеської міськради, ще троє утрималися від голосування.

У проєкті міської ради також відзначено, що багато військовослужбовців та члени їх родин зверталися до депутатів з питанням про терміни демобілізації для тих, хто вже два роки перебуває на передовій після початку повномасштабного вторгнення. Рішення отримало підтримку 42 депутатів одеської міськради, ще троє утрималися від голосування.

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