З 15 лютого по 30 квітня у Чорному морі й лиманах Одеської області діятиме заборона та передбачены штрафи.

В Одесі та області ввели сезонні штрафи. Заборона на вилов деяких видів риби почала діяти 15 лютого і пов’язана з початком масового нересту цих видів риб. За порушення доведеться платити штрафи. Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Повідомляється, що запроваджено заборону на ловлю певного виду риби з метою забезпечення її популяції під час періоду нересту. Обмеження стосується як професійного, так і аматорського рибальства і буде діяти до кінця 30 квітня.

Представники Одеського рибоохоронного патруля зауважили, що лов риби в цей період трактується як порушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Встановлено, що за кожного незаконно виловленого екземпляра риби на порушника чекає фінансова компенсація у розмірі 1 700 гривень.

Для багатьох аматорських рибалок щука є цінним трофеєм, проте для забезпечення відновлення її популяції запроваджено сезонну заборону на лов цього хижого виду риб з 15 лютого до 31 березня під час її нересту.

Цей вид риб унікальний тим, що його нерестова активність починається при температурі води лише 3-5°C, що значно нижче, ніж у більшості інших видів, що мешкають у наших водоймах.

Для ефективного захисту щуки в період її розмноження, заборона на її ловлю охоплює не тільки час відкладення ікри, але й період її переднерестової активності.

Порушення цієї заборони може призвести до наслідків від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також передбачає компенсаційні виплати за збитки, завдані рибному господарству. Розмір компенсації за кожну нелегально виловлену щуку складає 3 468 грн.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.