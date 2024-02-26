Уряд виділив додатковий час, оскільки деякі пенсіонери можуть мати труднощі з проходженням процедури.

Деякі пенсіонери повинні успішно пройти ідентифікацію до кінця березня; інакше їхні пенсійні виплати будуть призупинені. Це потрібно зробити до кінця березня, щоб пенсії не були замороженими. Про це українців попередили у ПФУ.

Ця процедура є обов'язковою для тих, хто отримав статус ветерана або особи з інвалідністю до 24 лютого 2022 року, щоб продовжити отримувати свої пенсії. Уряд виділив додатковий час, оскільки деякі пенсіонери можуть мати труднощі з проходженням ідентифікації. Кінцевий термін для цієї процедури - 31 березня 2024 року.

Щоб надати людям більше можливостей для здійснення ідентифікації, Уряд затвердив постанову № 837 від 8 серпня 2023 року, якою спочатку продовжив крайній термін до 31 грудня 2023 року. Згодом, за допомогою постанови № 1384 від 27 грудня 2023 року, цей термін було знову продовжено до 31 березня 2024 року, як інформує Пенсійний фонд України.

Процес ідентифікації був призупинений на деякий час – з 12 березня 2020 року до 1 липня 2023 року, що було зумовлено пандемією та військовими діями.

Щоб здійснити ідентифікацію, пенсіонер може відвідати відділення АТ "Ощадбанк" або у Пенсійному фонді України. У разі перебування за кордоном пенсіонер може звернутися до закордонної дипломатичної установи України для отримання спеціального документа.

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