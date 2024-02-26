Деякі пенсіонери повинні успішно пройти ідентифікацію до кінця березня; інакше їхні пенсійні виплати будуть призупинені. Це потрібно зробити до кінця березня, щоб пенсії не були замороженими. Про це українців попередили у ПФУ.

пенсія, субсидія, виплата

Ця процедура є обов'язковою для тих, хто отримав статус ветерана або особи з інвалідністю до 24 лютого 2022 року, щоб продовжити отримувати свої пенсії. Уряд виділив додатковий час, оскільки деякі пенсіонери можуть мати труднощі з проходженням ідентифікації. Кінцевий термін для цієї процедури - 31 березня 2024 року.

Щоб надати людям більше можливостей для здійснення ідентифікації, Уряд затвердив постанову № 837 від 8 серпня 2023 року, якою спочатку продовжив крайній термін до 31 грудня 2023 року. Згодом, за допомогою постанови № 1384 від 27 грудня 2023 року, цей термін було знову продовжено до 31 березня 2024 року, як інформує Пенсійний фонд України.

пенсія, субсидія, виплата

Процес ідентифікації був призупинений на деякий час – з 12 березня 2020 року до 1 липня 2023 року, що було зумовлено пандемією та військовими діями.

Щоб здійснити ідентифікацію, пенсіонер може відвідати відділення АТ "Ощадбанк" або у Пенсійному фонді України. У разі перебування за кордоном пенсіонер може звернутися до закордонної дипломатичної установи України для отримання спеціального документа.

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