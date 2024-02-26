Українці можуть заробити чималу суму, продавши деякі старі монети - річ у тім, що деякі різновиди цінні.

Українці мають шанс отримати значний дохід від продажу старовинних монет номіналом 25 копійок колекціонерам. Однак, цінність представляють не всі монети, а вибіркові екземпляри, за інформацією спеціалістів з порталу "Монети-ягідки".

Зокрема, монета модифікації 5.1Даг 1992 року може бути реалізована за ціною від 5000 до 7000 грн. Її унікальні характеристики включають:

форму середнього зуба тризуба, який є округлим і широким;

положення хвостика літери Ї, що дотикається до нижньої частини літери Н;

конфігурацію грона №2, що нагадує тупокутний трикутник;

гладкий край без будь-яких насічок.

Монети номіналом 25 копійок 1992 року, версія 4БАМ, можуть бути продані за ціною між 3300 та 5000 грн. Особливістю цієї монети є її дизайн з опуклим щитом та тризубом, який вдавлений у центрі щита на зворотному боці.

Ця монета відома серед колекціонерів як "Англійський чекан" і вважається рідкісною через її унікальну помилку у дизайні. На аверсі монети розміщено випуклий щит з вдавленим тризубом, що стало результатом помилки в оформленні. Помилковий дизайн з'явився через некоректне відтворення рельєфу художниками, які під час створення ескізів невірно зобразили тризуб на фоні.

Можливо заробити приблизно 2000 грн, продаючи монету в 25 копійок 2003 року, модель 1ЕАм. За словами експертів, ця монета є надзвичайною рідкістю, оскільки була чеканена спеціально для щорічного комплекту Національного Банку України.

Однак, через скасування випуску запланованого набору, ці 25-копійкові монети були випущені в загальний обіг. На сьогодні більшість монет цього номіналу, що пропонуються на аукціонах, зазвичай знаходять люди у власних гаманцях або ж скарбничках.

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