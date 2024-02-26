Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що зараз за кордоном і їй змінили кредитний ліміт без попередження.

Клієнти "ПриватБанку" почали висловлювати обґрунтовані скарги на співпрацю з банком з різних причин. Нещодавно один з користувачів опублікувала коментар на сайті Мінфіна щодо лімітного кредиту, який банк змінює без відома. Представники "ПриватБанку" роз'яснили декілька важливих моментів, щодо цього.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що знаходиться зараз за кордоном. Вона відзначила, що перестала користуватись карткою "ПриватБанк" ще в грудні. Через декілька місяців банк без відома клієнтки змінив її кредитний ліміт. Через це з банквської картки почали зніматись відсотки.

В "ПриватБанк" пояснили, що кредитна картка Універсальна дає можливість власнику користуватися як власними грошима на картці, так і взяти кредит (пільговий період до 55 днів, протягом якого немає плати за користування кредитними коштами), використовуючи кошти банку.

"Якщо ви не користуєтесь лімітом, це не тягне додаткових затрат. Якщо вам нараховуються відсотки, відповідно, ви вже витратили кредитні кошти і вийшли з пільгового періоду", - додали у "ПриватБанк".

Крім того клієнти "ПриватБанк" можуть подати заявку, щоб зменшити чи збільшити кредитний ліміт. Це з легкістю зробити в інтернет-банкінгу чи мобільному застосунку "Приват24". Достатньо зайти в меню управління кредитною карткою та натиснути на посилання "Змінити" поруч з написом кредитний ліміт.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.