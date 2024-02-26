У рамках цього законопроекту про мобілізацію розглядається ідея скасування деяких існуючих підстав для отримання відстрочки від мобілізації.

На розгляді Верховної Ради перебуває законопроект про мобілізацію №10449, спрямований на зміцнення мобілізаційних процесів. Експерти передбачають його прийняття, хоча й не виключають можливості внесення певних коректив.

Про те, чи будуть діяти після прийняття цього закону вже надані відстрочки від мобілізації, розповідається адвокатське бюро "Пані в законі" у You Tube.

В межах цього законопроекту про мобілізацію розглядається ідея відміни деяких існуючих підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Серед можливих змін — скасування права на відстрочку для аспірантів та чоловіків, що забезпечують догляд за літніми родичами.

"Одне з широко обговорюваних питань, що залишається спірним, - це чи буде скасована відстрочка від мобілізації, надана на певний термін, після прийняття нового закону. Згідно з чинним законодавством України, жодним документом не передбачено чітких термінів, на які надається відстрочка під час воєнного стану", - зауважує адвокат Марія Левченко.

Вона також підкреслює, що висновок, який видає ВЛК (воєнно-лікарська комісія), діє протягом 6 місяців, після чого його можна переглядати.

"Оскільки жодним нормативно-правовим актом не передбачено обов'язкове встановлення конкретних термінів для відстрочки від мобілізації, то при прийнятті нового закону, якщо у вас не буде підстав для відстрочки, вас можуть мобілізувати негайно. Єдиним винятком є продовження навчання до завершення навчального року", - пояснює адвокат.

Левченко зауважила, що процедура припинення відстрочки не передбачена, тому наразі немає підстав стверджувати, що наприклад, якщо у громадянина є відстрочка на підставі догляду за бабусею, його не мобілізують після прийняття закону 10449.

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