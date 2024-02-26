В рамках этого законопроекта о мобилизации рассматривается идея отмены некоторых существующих оснований получения отсрочки от мобилизации.

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о мобилизации №10449, направленный на укрепление мобилизационных процессов. Эксперты предполагают его принятие, хотя и не исключают возможности внесения определенных корректив.

О том, будут ли действовать после принятия этого закона уже отсрочки от мобилизации, рассказывается адвокатское бюро "Дама в законе" в You Tube.

В рамках этого законопроекта о мобилизации рассматривается идея отмены некоторых существующих оснований получения отсрочки от мобилизации. Среди возможных изменений – отмена права на отсрочку для аспирантов и мужчин, обеспечивающих уход за пожилыми родственниками.

"Один из широко обсуждаемых вопросов, который остается спорным, - это будет отменена отсрочка от мобилизации, предоставленная на определенный срок, после принятия нового закона. Согласно действующему законодательству Украины, никаким документом не предусмотрены четкие сроки, на которые предоставляется отсрочка во время военного состояния", - отмечает адвокат Мария Левченко.

Она также подчеркивает, что вывод, который выдает ВЛК (военно-врачебная комиссия), действует в течение 6 месяцев, после чего его можно пересматривать.

"Поскольку никаким нормативно-правовым актом не предусмотрена обязательная установка конкретных сроков для отсрочки от мобилизации, то при принятии нового закона, если у вас не будет оснований для отсрочки, вас могут мобилизовать немедленно. Единственным исключением является продолжение обучения до завершения учебного года" , – объясняет адвокат.

Левченко отметила, что процедура прекращения отсрочки не предусмотрена, поэтому нет оснований утверждать, что например, если у гражданина есть отсрочка на основании ухода за бабушкой, его не мобилизуют после принятия закона 10449.

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