Українцям надалі надходить різноманітна грошова допомога. З'явилося ще два види грошової допомоги. Зокрема, благодійна організація "СОС Дитячі Містечка" анонсує запуск двох програм реєстрації для надання грошової допомоги.

У рамках першої програми, право на отримання грошової допомоги мають: прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, а також опікуни та піклувальники, які взяли на виховання дітей до 18 років протягом 2024 року.

Географічний охват виплат грошової допомоги охоплює такі регіони України: Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Київську, Чернігівську, Чернівецьку, Полтавську, Харківську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Одеську області.

Розмір грошової допомоги становить 10800 гривень на кожну дитину, яка була усиновлена або взята під опіку. Сума грошової допомоги виплачується на банківський рахунок заявника (офіційного представника дитини) у трьох рівних частинах по 3600 гривень кожна, протягом трьох послідовних місяців.

У рамках другої програми грошову допомогу можуть отримати сім'ї, які усиновили дитину в Україні протягом періоду з 01.09.2023 року по 31.12.2024 року і подали відповідні документи, підтверджуючи цей факт.

До програми отримання грошової допомоги можуть долучитися такі категорії заявників: сім'ї, які усиновили дитину з інвалідністю, сім'ї, які усиновили двох або більше дітей, внутрішньопереміщені особи, сім'ї, які усиновили дітей віком від 5 років на момент усиновлення.

Розмір грошової допомоги складає 10800 гривень у разі усиновлення однієї дитини та 14400 гривень у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Сума виплачується одноразовим платежем.

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