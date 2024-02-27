Зазвичай освітлення всередині автомобіля включається лише під час короткочасної стоянки.

Існують кілька поширених міфів щодо освітлення салону автомобіля, які водії часто сприймають як правду. Багато людей вважають, що включене внутрішнє світло може призвести до неприємностей або навіть проблем на дорозі. Стало відомо, чи можуть виписати штрафи за ввімкнене освітлення салону в авто.

Однак обмеження на використання світла у салоні автомобіля — рідкість. Штрафи за це так само. У більшості країн такі правила практично не існують. Наприклад, лише в деяких штатах США є винятки, коли обмежено використання салонного світла під час водіння та можуть виписати штраф. Аналогічні правила існують і в Японії, особливо вночі, але такі обмеження є винятком, а не правилом.

Тим не менш, включене освітлення в салоні авто може створювати певні труднощі для водія, ускладнюючи огляд дороги та моніторинг дорожньої обстановки. Світло може створювати відблиски на вітровому склі, що впливає на чіткість візуального сприйняття навколишнього середовища.

Зазвичай, освітлення всередині автомобіля вмикають лише під час короткочасної стоянки. Важливо пам'ятати про необхідність його вимкнення перед тим, як залишити машину, адже забутий у включеному стані світильник може швидко спустошити акумулятор.

Тим часом у Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає посилення відповідальності за порушення певних правил дорожнього руху та зміну підходу до фіксації перевищення швидкості. Хочуть ввести нові штрафи та збільшити вже існуючі.

Депутати пропонують збільшити відповідальність водіїв у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема, встановити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн) за використання шин, які не відповідають сезону.

У випадку повторного порушення сума штрафу становитиме від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3 400 - 8 500 грн) з позбавленням права керування авто від 3 до 6 місяців.

Джерело: Liverpoolecho.

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