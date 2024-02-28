Вносяться зміни до порядку, у якому уточнюється норма перерахунку розміру субсидій для українців.

Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до процедури призначення житлових субсидій, включаючи положення щодо осіб, які мають заборгованості.

Про це стало відомо з проекту постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

У відповідності до проекту, житлова субсидія не буде надаватися особам, які мають прострочену заборгованість з оплати будь-якої з житлово-комунальних послуг протягом трьох і більше місяців, якщо її сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

Наразі субсидія також не призначається, якщо загальна сума заборгованості з усіх житлово-комунальних послуг перевищує вказану величину.

У проекті акта пропонується додати положення, за яким у випадку смерті члена домогосподарства, за винятком заявника, або члена сім'ї особи, що складає домогосподарство, уповноважені органи автоматично переглядають житлову субсидію з наступного місяця після місяця смерті, без потреби звернення заявника.

Також вносяться зміни до порядку, в якому уточнюється норма щодо перерахунку розміру субсидій у разі смерті члена сім'ї пільговика без необхідності подання відповідної заяви від самого пільговика.

Варто зауважити, що у держбюджеті на 2024 рік заплановано виділення 49,9 мільярда гривень на житлові субсидії. Це на 12 мільярдів гривень, або на 32% більше, порівняно з поточним роком. Очікується, що субсидії отримуватимуть близько 3,2 мільйона домогосподарств.

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