Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до процедури призначення житлових субсидій, включаючи положення щодо осіб, які мають заборгованості.
Про це стало відомо з проекту постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
У відповідності до проекту, житлова субсидія не буде надаватися особам, які мають прострочену заборгованість з оплати будь-якої з житлово-комунальних послуг протягом трьох і більше місяців, якщо її сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.
Наразі субсидія також не призначається, якщо загальна сума заборгованості з усіх житлово-комунальних послуг перевищує вказану величину.
У проекті акта пропонується додати положення, за яким у випадку смерті члена домогосподарства, за винятком заявника, або члена сім'ї особи, що складає домогосподарство, уповноважені органи автоматично переглядають житлову субсидію з наступного місяця після місяця смерті, без потреби звернення заявника.
Також вносяться зміни до порядку, в якому уточнюється норма щодо перерахунку розміру субсидій у разі смерті члена сім'ї пільговика без необхідності подання відповідної заяви від самого пільговика.
Варто зауважити, що у держбюджеті на 2024 рік заплановано виділення 49,9 мільярда гривень на житлові субсидії. Це на 12 мільярдів гривень, або на 32% більше, порівняно з поточним роком. Очікується, що субсидії отримуватимуть близько 3,2 мільйона домогосподарств.
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