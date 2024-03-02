На Одещині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Їхній незвичайний план полягав у тому, щоб заховатися від тепловізора, обмотавшись золотистими ізотермічними ковдрами. Але ця хитрість не принесла результату, і всі були затримані. За подорож у "золотій" обгортці кожен з ухилянтів заплатив непогану суму, від 3 до 8 тисяч доларів.

"Блискучий план" ухилянтів зазнав краху. Вони надіялися проникнути через кордон України непоміченими. Для досягнення цієї мети вони використовували ізотермічні ковдри золотистого кольору, які закріпили за допомогою скотчу. Ухилянти вважали, що такий наряд допоможе їм уникнути виявлення тепловізором. Проте прикордонники помітили їх та здійснили затримання.

"Золоті ухилянти" пояснили, що такий план втечі до сусідньої країни знайшли у месенджерах. Прикордонники склали на них адміністративні протоколи.

Раніше Politeka також писала про ухилянта, якому не перетнути кордон вовки. Чоловік хотів незаконно покинути Україну через кордон з Молдовою, але його зустріли вовки, через яких він був змушений вилізти на дерево і просити про допомогу. Попри його зізнання у своєму злочині, чоловіка покарали.

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