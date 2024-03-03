На території Одеської області, у спробі уникнути зустрічі з представниками ТЦК, чоловік вирішив приховати себе у незвичайному місці. Він обрав для цього дерево, вважаючи його найкращим варіантом для схованки. Дії чоловіка можна оцінити як кмітливі та до певної міри ризиковані. Про це пишуть місцеві канали.

Здивування військових ТЦК викликала креативна ідея чоловіка. На відео можна побачити, як вони здійснюють дзвінок, очевидно, з метою обговорення ситуації та прийняття рішення щодо способів врятування втікача.

Варто нагадати, що працівники Одеських ТЦК часто ловлять призовників. Місцеві мешканці Одеси неодноразово фільмували на відео, як працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) затримують громадян, які підлягають військовому призову, у різних частинах міста.

Одне з відео показує момент затримання одного з місцевих мешканців поблизу міського ринку Привоз. Це не перший випадок подібних інцидентів у цьому районі, про які повідомляли раніше місцеві жителі. Вони стверджували, що працівники ТЦК заносили "буйних" призовників у мікроавтобуси. Також працівники ТЦК в Одесі навідуються в спортзали, щоб роздати повістки.

Зазначимо, отримання першої повістки не є однозначним з відправкою на фронт безпосередньо. Метою є актуалізація особистих даних, проведення медичного огляду та пред'явлення документів, які можуть засвідчити право на отримання відстрочки, якщо таке право існує.

Останні новини України:

Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

Також писала Politeka, українець відмовився від служби у ЗСУ через свій туберкульоз та неграмотність.