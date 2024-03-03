На территории Одесской области, в попытке избежать встречи с представителями ТЦК, мужчина решил скрыть себя в необычном месте. Он выбрал для этого дерево, считая его лучшим вариантом для тайника. Действия мужчины можно оценить как сообразительные и в известной степени рискованные. Об этом пишут местные каналы.

Удивление военных ТЦК вызвала креативная идея мужчины. На видео можно увидеть, как они совершают звонок, очевидно, с целью обсуждения ситуации и принятия решения о способах спасения беглеца.

Следует напомнить, что работники Одесских ТЦК часто ловят призывников. Местные жители Одессы неоднократно снимали видео, как работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) задерживают граждан, подлежащих военному призыву, в разных частях города.

Одно из видео показывает момент задержания одного из местных жителей вблизи городского рынка Привоз. Это не первый случай подобных инцидентов в этом районе, о которых сообщали местные жители. Они утверждали, что работники ТЦК заносили "крупных" призывников в микроавтобусы. Также работники ТЦК в Одессе посещают спортзалы, чтобы раздать повестки.

Отметим, получение первой повестки не однозначно с отправкой на фронт напрямую. Целью является актуализация личных данных, проведение медицинского осмотра и предъявление документов, удостоверяющих право на получение отсрочки, если такое право существует.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.