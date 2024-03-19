У місті Одеса на монументі, що вшановує царського чиновника, з'явився заклик до його знесення.

На пам'ятнику графу Воронцову на Соборній площі залишили напис "Знеси".

Цю інформацію поширив кореспондент Української Служби Інформації.

Активісти, що залишаються невідомими, вимагають знести пам'ятник графу Михайлу Воронцову, який відомий як "новоросійський і бессарабський" генерал-губернатор у період з 1823 по 1854 рік.

Нагадаємо, що пам'ятник Воронцову було встановлено на Соборній площі у 1863 році. Це був другий пам'ятник у місті, після скульптури Дюка, який також представляв російську імперську адміністрацію в Одесі.

Раніше Politeka також писала про те, що на Одещині розтратили понад 368 тисяч гривень бюджетних коштів. Йдеться про двох службових осіб Одеського квартирно-експлуатаційного управління та одного приватного підприємця.

Відомо, що начальниця паливної групи управління створила злочинну групу з метою заволодіння державними коштами, призначеними на закупівлю палива для Збройних Сил України. До складу цієї групи також належали ще один службовець та приватний підприємець. Під час закупівель ці люди завищували вартість товару та фіксували переможців конкурсів за підозрілими схемами.

Наразі всім фігурантам цієї справи повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

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