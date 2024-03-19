Антициклон в Одеській області призвів до дощу в Одесі та снігу на півдні регіону.

Антициклон накрив Одеську область, призвівши до снігопаду на півдні регіону, тоді як в самій Одесі йде дощ. Цю інформацію поширила Патрульна поліція Одеської області.

Сьогоднішня погода в Одесі й області хмарна з невеликим дощем. Вітер від північного заходу зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливається від 2 до 4°С, а вдень від 5 до 7°С тепла. У решті області також хмарно з місцями дощів, переважно дощу. Вітер теж північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становить від 0 до 5°С, а на півночі може бути до 3°С морозу, вдень від 4 до 9°С тепла. На дорогах області можлива погіршена видимість до 1-2 км через дощ.

Поліція застегрігає водіїв та просить їх бути обережними на дорогах. Рекомендації для водіїв перед виїздом включають очищення автомобіля від снігу та льоду, включаючи капот, завжди користуватися ременем безпеки, підвищити увагу та зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких гальмувань та поворотів, увімкнути ближнє світло та аварійну сигналізацію при зупинці.

Окрім того, правоохоронці звертаються і до пішоходів, закликаючи переходити дорогу лише на пішохідних переходах, рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках, уникати раптових рухів, бути особливо обережними з дітьми, зробити себе помітними для водіїв та утримуватися від використання смартфонів під час переходу дороги.

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