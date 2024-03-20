На Одещині прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно покинути територію України. За інформацією з офіційного Telegram-каналу Держприкордонслужби України, зафіксовано восьмеро чоловіків у захисних комбінезонах, які спробували прорватися через Кучурганський лиман у намірі втекти з країни.

За інформацією від органів правопорядку, двоє організаторів супроводжували чоловіків по маршруту на Одещині. Вони вимагали по $5300 від кожного "клієнта" за послуги з перетину кордону. Частину цієї суми, а саме $1000, клієнти мали перераховувати на криптогаманець.

Двом організаторам такої незаконної діяльності було пред'явлено звинувачення за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. А порушникам були складені адміністративні протоколи.

Раніше Politeka також писала про 34 ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути бусом кордон України з Румунією. Своєму організатору вони заплатили по 10 тисяч євро кожен. Тож загалом "очільник" втікачів отримав 340 тисяч євро. Співробітники СБУ, спільно з прикордонниками, здійснили затримання водія та всіх пасажирів буса. Цю операцію провели працівники Служби безпеки України Чернівецької області. Ухилянтів можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років».

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