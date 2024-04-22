Мешканцям та гостям Одеси назвали вулиці, на які не буде газу цілодобово через ремонтні роботи.

Повідомляється, що через необхідні ремонтні роботи на газорозподільному пункті в Одесі заплановано тимчасове припинення подачі газу. Так, мешканці деяких вулиць зазнають перебої до вечора 23 квітня, повідомляє "Одесагаз".

У ремонтних роботах задіяно газопровід високого тиску, розташований на перетині вулиць Мічуріна та Балтської дороги. Подача газу буде тимчасово припинена з 12:00 22 квітня до 18:30 23 квітня. До зони обмежень входять:

Балтска дорога ж/б: 106, 104, 102, 100, 88, 86.

Балтска дорога ж/б: 66, 62, 60, 94.

Провулок 8 Березня: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 .

Дорожня, 20: СТО Мерс Бус.

Балтська дорога, 76: "Елеваторспецоснащення".

Балтська дорога, 71: "Ламан транс Експрес".

Балтская дорога, 71а: Укравтогаз АГНКС-1.

Балтська дорога, 75: ПП "Вовк".

Балтська дорога, 75а: ПП "Кватро".



Також за додатковою інформацією мешканці можуть звертатись за телефоном (04863) 2-13-41 або +38 (050) 495 33 68.

Важливо нагадати, що в період воєнного стану в Україні відбулися суттєві зміни у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Постановою Кабміну від 29 грудня 2023 року № 1405 встановлено обмеження на припинення надання послуг у випадках несплати або неповної оплати. Однак це обмеження не поширюється на всю територію України. Так, боржникам за газ в Одеській області загрожує відключення від поставок.

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