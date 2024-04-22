Жителям та гостям Одеси повідомили важливі новини щодо відключень від світла на певних вулицях.

Повідомляється, що з 22 квітня з 16:00 до 26 квітня 2024 8:00, в окремих районах Одеси буде відключено електрику.

У зв'язку з цим ДТЕК Одеські електромережі назвали список адрес, де не буде світла всі ці дні:

Молодогвардійська, 1-71, 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а Садова, 6-71, Державіна, 1-164, Ростовська, 20-68, пров. Державіна, 1-27, Південна дор., 1-73, Донецька, 1-25, Кишинівська, 2-24, 2-а лінія на з/м, 12, Кап. Кузнєцова, 3-14, Котлєєвська (Ломоносова), 10-20, Миколаївська дор., 168-263, Мала Садова, 2-22, Керченська, 27-62, пров. 1-й, 3-й Керченський, 3-11, Велика Садова, 1-62, Миколаївська дор., 32б, Малогвардійська, 65, пров. Векслера, 1, Добровольського, 52.

Крім того, в Південному регіоні REM до 18:00 будуть порушені такі адреси:

Абрикосова, 4-105, Дубовий Гай, 2-57, Лігінська (Макаренко), 1-33, Писарєва, 28-40, Рівності, 88-195, пров. 1й Рівності, 90, пров. Абрикосовий, 1-29, пров. Рівності, 92, Фонтанська дор., 106/37, 106/40, пров. Бурштиновий, 6-8, Тимірязєва, 34, Ак.Філатова, 60-70.

Також при відключенні електроенергії мешканці можуть повідомити про це різними каналами, зокрема особистими повідомленнями на сторінці Facebook, спеціальною формою на сайті в розділі "Відсутня електроенергія?", або зателефонувавши на номери кол-центру: +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Однак важливо розуміти, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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