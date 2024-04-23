Кожен Герой, який захищає Батьківщину, не буде забутий, а українці завжди знатимуть, якою важкою працею дається свобода.

З важким серцем у мережі поділилися новиною про повернення військовослужбовця Дмитра Бойка до рідної Великої Михайлівки. У Великомихайлівській громаді і не лише сумують про втрату відважного Героя ЗСУ, якому було лише 27 років.

Повернення Дмитра Бойка додому буде на щиті як похмуре нагадування про жертви, принесені на благо нашої країни.

Українцям потрібно об'єднатися в черговий раз, щоб вшанувати та запам'ятати самовідданість, мужність та самопожертву Дмитра Бойка.

Наші думки та глибокі співчуття з його сім'єю та близькими у цей важкий час. Хай упокоїться наш Герой зі світом.

Так, на превеликий жаль, на території України вже багато років гинуть українці через агресію РФ та шалені амбіції Путіна. За останні два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішло чимало українських Героїв, завдяки яким українці продовжують жити, хоч і в таких непростих реаліях.

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