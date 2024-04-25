На озері Кугурлуй біля села Новосільське Ренійської громади Одеської області було виявлено браконьєра, що на човні ловив рибу забороненими знаряддями.
Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, за допомогою 35 ліскових сіток 32-річний чоловік виловив майже 56 кілограм риби - карась, сазан, окунь та лящ.
Рибалка спричинила збитки у розмірі 353 тисяч гривень.
Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси було вилучено, готуються матеріали для відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Одесі та області ввели сезонні штрафи. Порушення заборони може призвести до наслідків від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також передбачає компенсаційні виплати за збитки.
Розмір компенсації за кожну нелегально виловлену щуку складає 3 468 грн.
Заборона на вилов деяких видів риби почала діяти ще 15 лютого і пов’язана з початком масового нересту цих видів риб.
Обмеження стосується як професійного, так і аматорського рибальства і буде діяти до кінця 30 квітня.
Представники Одеського рибоохоронного патруля зауважили, що лов риби в цей період трактується як порушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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