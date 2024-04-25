У Чорному морі та лиманах Одеської області діє заборона та навіть передбачені штрафи.

На озері Кугурлуй біля села Новосільське Ренійської громади Одеської області було виявлено браконьєра, що на човні ловив рибу забороненими знаряддями.

Як повідомляє Одеський рибоохоронний патруль, за допомогою 35 ліскових сіток 32-річний чоловік виловив майже 56 кілограм риби - карась, сазан, окунь та лящ.

Рибалка спричинила збитки у розмірі 353 тисяч гривень.

Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси було вилучено, готуються матеріали для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Одесі та області ввели сезонні штрафи. Порушення заборони може призвести до наслідків від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також передбачає компенсаційні виплати за збитки.

Розмір компенсації за кожну нелегально виловлену щуку складає 3 468 грн.

Заборона на вилов деяких видів риби почала діяти ще 15 лютого і пов’язана з початком масового нересту цих видів риб.

Обмеження стосується як професійного, так і аматорського рибальства і буде діяти до кінця 30 квітня.

Представники Одеського рибоохоронного патруля зауважили, що лов риби в цей період трактується як порушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи від 1530 гривень за популярне порушення.

Як повідомляла Politeka, за популярну звичку українцям світить штраф.

Також Politeka писала, за що українцям приготували серйозні штрафи в 25 500 гривень.