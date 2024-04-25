В Черном море и лиманах Одесской области действует запрет и даже предусмотрены штрафы.

На озере Кугурлуй возле села Новосельское Ренийской общины Одесской области был обнаружен браконьер, который на лодке ловил рыбу запрещенными орудиями.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, с помощью 35 лесных сеток 32-летний мужчина выловил почти 56 килограммов рыбы - карась, сазан, окунь и лещ.

Рыбалка нанесла ущерб в размере 353 тысяч гривен.

Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы были изъяты, готовятся материалы для возбуждения уголовного производства.

Напомним, в Одессе и области были введены сезонные штрафы. Нарушение запрета может привести к последствиям от административной к уголовной ответственности, а также предусматривает компенсационные выплаты за ущерб.

Размер компенсации за каждую нелегально выловленную щуку составляет 3468 грн.

Запрет на отлов некоторых видов рыбы начал действовать еще 15 февраля и связан с началом массового нереста этих видов рыб.

Ограничение касается как профессионального, так и любительского рыболовства и будет действовать до конца 30 апреля.

Представители Одесского рыбоохранного патруля отметили, что ловля рыбы в этот период трактуется как нарушение по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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