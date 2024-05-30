Одесити можуть придбати овочі, фрукти, м'ясо, молочку та яйця на ринку "Привоз" за новини цінами. Ось як змінилися ціни востаннє:

На ринку можна придбати огірки за 30-50 гривень за кілограм та помідори за 60-80 гривень. Солодкий перець коштує від 90 до 150 гривень за кілограм, а гострий - за 10 гривень за штуку. Картоплю продають по 30-55 гривень за кілограм, цибулю - 40-45 гривень, а молоду моркву - за 70 гривень. Усі ціни на овочі були оновлені.

Щодо фруктів, персик можна придбати за 120-150 гривень за кілограм, а черешня - за 130-150 гривень. Яблука продаються від 20 до 40 гривень за кілограм. Авокадо доступні по 30-60 гривень за штуку, а ківі - за 100-130 гривень за кілограм.

У молочному відділі бринза коштує від 150 до 200 гривень за кілограм, а сир - від 60 до 80 гривень. Літр сметани можна придбати від 100 гривень, а молоко - за 40 гривень. Десяток курячих яєць коштує від 28 до 50 гривень.

У розділі м'ясних виробів, теляча задня частина продається за 260-270 гривень за кілограм, а свиняча шия - за 220 гривень. Рибні вироби також доступні: сало тонке можна придбати за 50-100 гривень, а товсте - за 150-200 гривень за кілограм. Домашню курку продають за 150 гривень за кілограм, а бройлер - за 80 гривень.

Крупи також представлені на ринку: гречку продають від 45 гривень за кілограм, рис - від 50 до 100 гривень, а булгур - за 60-75 гривень за кілограм.

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