Одесситы могут приобрести овощи, фрукты, мясо, молочку и яйца на рынке "Привоз" по ценам. Вот как изменились цены в последний раз:

На рынке можно купить огурцы за 30-50 гривен за килограмм и помидоры за 60-80 гривен. Сладкий перец стоит от 90 до 150 гривен за килограмм, а острый – за 10 гривен за штуку. Картофель продают по 30-55 гривен за килограмм, лук – 40-45 гривен, а молодую морковь – за 70 гривен. Все цены на овощи обновлены.

Относительно фруктов персик можно приобрести за 120-150 гривен за килограмм, а черешня - за 130-150 гривен. Яблоки продаются от 20 до 40 гривен за килограмм. Авокадо доступны по 30-60 гривен за штуку, а киви – за 100-130 гривен за килограмм.

В молочном отделе брынза стоит от 150 до 200 гривен за килограмм, а творог – от 60 до 80 гривен. Литр сметаны можно приобрести от 100 гривен, а молоко – за 40 гривен. Десяток куриных яиц стоит от 28 до 50 гривен.

В разделе мясных изделий, телячья задняя часть продается за 260-270 гривен за килограмм, а свиная шея – за 220 гривен. Рыбные изделия также доступны: тонкое сало можно приобрести за 50-100 гривен, а толстое - за 150-200 гривен за килограмм. Домашнюю курицу продают за 150 гривен за килограмм, а бройлер – за 80 гривен.

Крупы также представлены на рынке: гречку продают от 45 гривен за килограмм, рис – от 50 до 100 гривен, а булгур – за 60-75 гривен за килограмм.

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