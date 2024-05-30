В Одеській області збільшать допомогу для осіб, які страждають на одну серйозну хворобу.

У Ізмаїлі планується збільшити допомогу особам, які страждають від ниркової недостатності, згідно з повідомленням прес-служби районної адміністрації. Голова Ізмаїльської РДА Родіон Абашев та заступниця голови Марина Дена відвідали КНП "Одеський обласний центр нефрології та діалізу" (філіал центру у місті Ізмаїл, розташований на території КНП "Дунайська обласна лікарня").

Гемодіаліз здійснюється за допомогою апарату "штучна нирка", який з'єднується з кровоносною системою пацієнта. Ця процедура вимагає складної апаратури та чистої води і проводиться у спеціальних діалізних центрах. Наразі у відділенні налічується 13 апаратів для гемодіалізу, які обслуговують 63 пацієнтів.

За ініціативою Одеської обласної державної (військової) адміністрації, розглядається можливість створення додаткової площини з подальшим розташуванням ще 10 апаратів для гемодіалізу. Однак для цього необхідно виконати технічні вимоги, зокрема, мати апарат для дистиляції, фільтрації чи ректифікації, обладнання для системи підготовки високоочищеної води та провести ремонтні роботи.

Лікування пацієнтів методом амбулаторного гемодіалізу проводиться відповідно до уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ України, і включає різноманітні діагностично-лікувальні послуги, такі як консультація нефролога, обстеження, формування судинного доступу та саму процедуру гемодіалізу, а також забезпечення хімічної та мікробіологічної безпеки.

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