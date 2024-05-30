В Одесі на лаві підсудних опиниться керівниця відділу публічних закупівель комунальної установи міської ради, яку звинувачують у службовій недбалості, що завдала значних збитків місцевому бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Деталі справи: Між комунальною установою та компанією було укладено договір на закупівлю стійок для дорожніх знаків на суму майже 1 мільйон гривень. Однак посадовиця не провела належного пошуку, збору та аналізу інформації щодо ринкової вартості цих стійок. Через це закупівля була здійснена за значно завищеними цінами, що призвело до збитків для місцевого бюджету на понад 300 тисяч гривень.

Можливе покарання: За службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі. Прокуратура також подала позов про відшкодування завданих збитків місцевому бюджету.

Раніше Politeka також писала про те, що в Одесі сталася масова бійка. Вона відбулася між кількома десятками осіб. У ній брали участь чоловіки, одягнуті у військову форму. В Інтернеті почали з'являтися чутки, що серед учасників цього конфлікту можуть бути представники місцевого військкомату. Військкомат натомість цю інформацію не підтвердив. Там сказали, що інформація є неправдивою.

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