В Одеській області жінка допомагала організовувати ухилянтам фіктивні шлюби для втечі від мобілізації та виїзду за кордон.

У Одесі викрили жінку, що організовувала фіктивні шлюби для ухилянтів від мобілізації та незаконного перетину кордону, інформує Поліція Одеської області.

Жителька Київської області розробила цілу схему, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон за допомогою фіктивних шлюбів з жінками, які мали дітей або інвалідів першої або другої групи. Новий сімейний статус надавав їм легальну можливість покинути країну, а також включав послуги "свахи" щодо спілкування з прикордонниками на пунктах пропуску.

Організаторку розкрито в Одесі під час проведення однієї з угод, коли вона прибула до міста, щоб організувати зустріч свого клієнта з обраною жінкою і подати документи для шлюбу. Виявилося, що "молода дружина", 32-річна учасниця схеми, була знайомою організаторки і отримала винагороду за свою роль.

Під час передачі 4 тисяч доларів організаторці правоохоронці та прикордонники затримали всіх учасників. Жінці пред'явили звинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та вирішили тримати її під вартою. За такі дії їй загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.

У рамках розслідування будуть перевірятись інші можливі злочини, вчинені організаторкою, а також будуть встановлені особи, які скористалися її послугами, повідомили в поліції.

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