Після завершення передсудового розслідування у кримінальній справі щодо колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону направила матеріали до суду. Інформацію про це поширила агенція «Юг.Today».

В ході розслідування встановлено, що полковник, який очолював Одеський ОТЦК та СП, з лютого 2022 по квітень 2023 року набув майна на суму 142 мільйони 927 тисяч гривень, що перевищує його законні доходи на понад шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів громадян.

Варто зазначити, що у вівторок, 28 травня, Борисова було оголошено про нову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні передано до Печерського районного суду міста Києва.

Раніше Politeka також писала про те, що в Одесі відбулася масштабна бійка: цивільні билися з людьми в камуфляжі. В Інтернеті почали ширитися чутки, що серед учасників цієї бійки можуть бути працівники місцевого військкомату. Однак, військкомат цю інформацію спростував, зазначивши, що повідомлення про участь представників військкомату у сутичці між цивільними є неправдивим.

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