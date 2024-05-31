После завершения предсудебного расследования по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона направила материалы в суд. Информацию об этом распространило агентство «Юг.Today».

В ходе расследования установлено, что полковник, возглавлявший Одесский ОТЦК и СП, с февраля 2022 по апрель 2023 года приобрел имущество на сумму 142 миллиона 927 тысяч гривен, что превышает его законные доходы более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов граждан.

Стоит отметить, что во вторник, 28 мая, Борисов был объявлен о новом подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Обвинительный акт в этом уголовном производстве передан в Печерский районный суд города Киева.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла масштабная потасовка: гражданские сражались с людьми в камуфляже. В Интернете начали распространяться слухи, что среди участников этой драки могут быть работники местного военкомата. Однако военкомат эту информацию опроверг, отметив, что сообщение об участии представителей военкомата в столкновении между гражданскими является ложным.

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