На засіданні виконавчого комітету Саратської селищної ради, яке відбулося сьогодні, 29 травня, під керівництвом голови Вікторії Райчевої, було прийнято рішення про розширення категорій громадян, які можуть отримати матеріальну допомогу.

Згідно з інформацією, наданою «Бессарабія INFORM» з посиланням на раду, розглядалися соціальні питання, а також було прийнято рішення та внесено зміни до Порядку надання матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Саратської селищної територіальної громади.

У результаті доповнено перелік категорій громадян, які можуть отримувати допомогу від селищної ради. Тепер до них належать сім'ї зниклих безвісти військовослужбовців під час воєнного стану, багатодітні сім'ї з неповнолітніми та молодшими за двадцять три роки дітьми, які навчаються на денній формі у навчальних закладах і не мають батьків або одного з батьків через смерть.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українські пенсіонери мають можливість отримати одразу десять окладів при виході на пенсію. Це стосується тих пенсіонерів, які представляють певні професії та мають необхідний стаж для отримання відповідних виплат. Перелік умов можна дізнатися у статті, перейшовши за посиланням.

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