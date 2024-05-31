Начальниця відділу освіти Ізмаїлу стоїть перед судом через підозру у корупції, яка призвела до відсутності вугілля в школах і дитячих садках.

Жанна Волканецька, керівниця відділу освіти Ізмаїльської міської ради, підозрюється у службовій недбалості у зв'язку з закупівлею вугілля для навчальних закладів. Розслідування цієї справи розпочалося ще у листопаді 2021 року, коли виявили, що в зимовий період 2020 року посадовці закупили кам'яне вугілля марки АМ 13-25.

На тендері переможцем виявилася компанія ТОВ "НТК-ТРЕЙД ЛТД", яка мала поставити 163 тонни вугілля за найнижчою ціною. Проте пізніше виявилося, що лише 77 тонн вугілля було доставлено за понад 305 тисяч гривень, а решта вугілля зникла.

Слідчі встановили, що фірма не виконала свої зобов'язання з доставки вугілля після отримання листів-вимог від чиновників у жовтні 2021 року. В результаті зникло 68 тонн вугілля, завдавши бюджету збитки на суму понад 343 тисяч гривень.

Початково правоохоронці розглядали цей випадок як шахрайство з боку підрядника, але пізніше вирішили, що причиною збитків була недбалість посадовця Жанни Волканецької. Тепер їй загрожує тюремний строк від двох до п'яти років та заборона на обіймання посад чи здійснення певних видів діяльності на термін до трьох років, а також штраф у розмірах від 4250 до 12 750 гривень.

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Джерело: Антикорупційний вимір

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