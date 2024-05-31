В Одесі затримали організаторку схеми, яка за $9000 забезпечувала звільнення чоловіків від служби в армії.

Жінка, яка організувала незаконну діяльність, виготовляла повний пакет підроблених документів – від медичних довідок до тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, знятого з військового обліку. Її затримали під час отримання коштів, інформує Одеське районне управління поліції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що 28-річна одеситка допомагала чоловікам уникати служби в Збройних силах України. Вартість такої послуги становила 9000 доларів.

Цей пакет включав підроблені документи: медичні довідки, висновки лікарських комісій про інвалідність, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, знятого з обліку тощо.

28 травня поліцейські затримали жінку під час отримання першого траншу – 5000 доларів. Під час обшуків у неї вилучили не лише гроші, а й підроблені печатки різних медичних установ та військових комісаріатів, довідки ВЛК, копії паспортів, чорнові записи.

Організаторку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Її дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська окружна прокуратура м. Одеси.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваній загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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