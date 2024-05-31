Українці почали отримувати повідомлення в месенджерах від нібито «Ощадбанку» або інших українських банків із пропозицією отримати грошову допомогу. Проте представники «Ощадбанку» наголошують, що банк таких виплат не здійснює.

Про це повідомляє Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської ОВА.

Основні застереження від «Ощадбанку»:

– банк ніколи не запитує інформацію про номер картки або CVV-код. – не слід переходити за посиланнями в таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів із рахунку. У «Ощадбанку» наголошують, що шахраї використовують різні методи для отримання доступу до особистих даних громадян. Тому дуже важливо бути обережними і не піддаватися на провокації.

Що робити у разі отримання підозрілих повідомлень:

– зателефонуйте до Контакт-центру «Ощадбанку» за номером: 0 800 210 800. – або зверніться до Контакт-центру свого банку.

Жителів Одещини просять бути уважними та захищати свої фінанси від шахраїв.

Раніше Politeka також писала про те, що в Одесі відбулася масштабна бійка, в якій брали участь цивільні та люди в камуфляжі. В Інтернеті почали ширитися чутки, що серед учасників цієї бійки можуть бути працівники місцевого військкомату.

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