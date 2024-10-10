В одному з одеських закладів лунають пісні російського гурту "Бутирка", який відкрито підтримує війну проти України.

Про це повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул 9 жовтня.

Відео, на якому чутно пісню "Бутирки", опублікував у TikTok власник одеської мережі клубів і ресторанів Валерій Твердовський.

"Твердовський залишився в епосі 90-х і не раз це демонстрував. Зараз у його закладі звучить російський блатняк, який йому дуже до подоби. Він підтримує пісні артистів, які виступають за війну проти України. Гурт "Бутирка" відкрито підтримує Путіна і проводить безкоштовні концерти для російських військових», — підкреслив Ганул.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Одесі відбувся мовний скандал з представницею поліції. Жінку розкритикували за те, що вона веде свої соцмережі мовою ворога, однак вона агресивно відреагувала на такі заяви в її бік.

Як зазначила поліцейська, питання "чому не державною" дають переважно ті, хто виїхав з України під час війни. «Надягти вишиванку, ходити десь у Норвегії чи іншій країні та писати українцям, які залишилися в Україні, під час війни, коли тут падають ракети, військові і поліцейські продовжують виконувати свої обов’язки, допомагають і донатять, запитуючи їх: «чому не державною»?" — сказала вона.

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