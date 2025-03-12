Несприятливі погодні умови у Туреччині відбилися на подорожчанні помідорів в Одесі.

Подорожчання помідорів в Одесі сталося через дефіцит цієї продукції на внутрішньому ринку, що дозволило імпортерам підвищити ціни на овочі, повідомляє Політека.

Аналітики EastFruit пояснюють цей процес зниженням поставок томатів з Туреччини через несприятливі погодні умови у країні-виробнику.

Станом на 7 березня ціна на імпортний продукт в Україні коливалася від 75 до 85 грн за кілограм (1,82–2,06 долара за кілограм). Це на 25% більше, ніж на минулому тижні. Така цінова тенденція спостерігається на всіх ринках країни, зокрема і в Одесі. Причиною цього є скорочення поставок, зокрема з Туреччини, через погіршення погодних умов.

За словами аналітиків, попереднього тижня українські імпортери та оптові компанії активно розпродавали залишки томатів, закуплених ще на початку лютого. Тоді темпи торгівлі були низькими, і продукція реалізовувалася повільно.

Однак на початку березня нові поставки на український ринок надійшли в мінімальних обсягах, тому відбулося подорожчання помідорів в Одесі.

Згідно з прогнозами учасників ринку, вже наступного тижня очікується збільшення поставок томатів з-за кордону, що допоможе збалансувати ринок і стабілізувати вартість томатів. Попри подорожчання томатів, на сьогодні їх вартість все ще на 10% нижча, ніж рік тому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.