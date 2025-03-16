Місцеві мешканці помітили подорожчання риби в Одесі у березні 2025 року, дізнайтесь про це детальніше.

В березнм 2025 року можна спостерігати подорожчання риби в Одесі, повідомляє Politeka.

Так, середня ціна на короп живий становить 150,10 грн за 1 кг. У магазинах Ашан його можна придбати за 139,00, а в Мегамаркет — за 161,20. За останній місяць цінник на короп знизився на 10,40 з лютого 2025 року.

Що стосується коропа патраного, то його середній цінник становить 195,30 гривень за 1 кг, з варіацією від 169,00 в Ашані до 221,60 в Мегамаркеті. Тут також відбулося зниження вартості на 8,70 за останній місяць.

Вартість оселедця слабосолоного за останній місяць знизилися на 2,33 грн, а зараз його середній цінник становить 192,00 за 1 кг. Вартість у різних магазинах змінюється: в Ашані — 179,00 гривень, у Мегамаркеті — 228,00, а в Novus — 169,00.

Щодо скумбрії свіжомороженої, її ціна на 14 березня 2025 року становить 195,30 грн за 1 кг, з коливаннями від 169,00 у Novus до 221,60 у Мегамаркеті. З лютого ціна зменшилася на 3,70 гривень.

Загалом, можна спостерігати за деякими змінами вартості рибних продуктів та морепродуктів, зокрема в контексті подорожчання риби в Одесі, яке відбулося через невеликі коливання на ринку.