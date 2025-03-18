Подорожчання цибулі в Одесі не останнє, що змусить засмутитись, адже здорожчали й інші овочі.

В Україні продовжують зростати ціни на популярні овочі, що не може не вдарити по бюджету покупців, помітили подорожчання цибулі в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Дані показали на сайті Мінфін.

У березні 2025 року відзначається суттєве підвищення цін на основні овочі, які є основними складниками для багатьох традиційних страв. Помічено стрибок цін на різні сорти цього овоча.

Так, цибуля біла подорожчала на 10,5%, досягнувши 102,27 грн/кг, тоді як ріпчаста цибуля зазнала меншого росту та зараз коштує в середньому 16,50 гривень за кілограм. Червона цибуля подорожчала на 8,9%.

Подорожчання цибулі в Одесі не останнє, що змусить засмутитись. Зокрема, також ціна на часник збільшилася на 7,9%, досягнувши 175,60 гривень, що може суттєво вплинути на бюджет, зважаючи на його популярність як приправи. Молодий часник подорожчав з 199,00 грн/кг до 197,47 грн/кг.

Підкреслимо, що зростання цін на основні овочі безпосередньо впливає на щоденні витрати сімей. Середня вартість овочевого кошика, що включає ці продукти, зросла приблизно на 8% порівняно з лютим. Для сім’ї з 3-4 осіб це може означати додаткові витрати від 100 до 150 грн на місяць тільки на базові овочі. Особливе занепокоєння викликає подорожчання моркви та картоплі, які є основними інгредієнтами для супів, соусів та інших повсякденних страв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Популярний овоч подешевшав ще більше: які ціни стануть новою реальністю для українців.

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.