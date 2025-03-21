Згідно з чинною урядовою постановою №632, стандартний тариф на електроенергію в Одесі для населення становить 4,32 грн, проте можна платити менше.

В українському уряді розповіли, як громадяни можуть суттєво знизити тариф на електроенергію в Одесі та інших містах України вже з 1 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла пресслужба Кабінету міністрів.

Одним із найефективніших способів економії є встановлення двозонного лічильника, який дозволяє платити вдвічі менше за спожите світло в нічний час.

Згідно з чинною урядовою постановою №632, стандартний тарифний план для населення становить 4,32 грн за 1 кВт·год (діє до кінця квітня 2025 року). Однак власники двозонних лічильників можуть користуватися наступними цінами:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн/кВт·год

— з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт·год

Таким чином, споживаючи електроенергію переважно вночі (наприклад, для роботи бойлера, пральної чи посудомийної машини), можна значно зменшити витрати.

Українці, які бажають перейти на пільговий тариф на електроенергію в Одесі "день-ніч", можуть придбати багатозонний лічильник та подати заявку на його встановлення через місцевого оператора системи розподілу світла.

"Встановіть двозонний лічильник та економте на світлі. Він дозволяє платити вдвічі менше за споживання в нічний час", — йдеться у повідомленні.

Щоб дізнатися більше про процес підключення, варто звернутися до постачальника у вашому регіоні.

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