Согласно действующему правительственному постановлению №632, стандартный тариф на электроэнергию в Одессе для населения составляет 4,32 грн, однако можно платить меньше.

В украинском правительстве рассказали, как граждане могут значительно снизить тариф на электроэнергию в Одессе и других городах Украины уже с 1 апреля 2025 года, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала прессслужба Кабинета министров.

Одним из самых эффективных способов экономии является установка двухзонного счетчика, который позволяет платить вдвое меньше за потребленный свет в ночное время.

Согласно действующему правительственному постановлению №632, стандартный тарифный план для населения составляет 4,32 грн за 1 кВтч (действует до конца апреля 2025 года). Однако владельцы двухзонных счетчиков могут воспользоваться следующими ценами:

с 07:00 до 23:00 - 4,32 грн/кВт·час

с 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт·час

Таким образом, потребляя электроэнергию преимущественно ночью (например, для работы бойлера, стиральной или посудомоечной машины), можно значительно снизить затраты.

Украинцы, желающие перейти на льготный тариф на электроэнергию в Одессе "день-ночь", могут приобрести многозонный счетчик и подать заявку на установку через местного оператора системы распределения света.

"Установите двухзонный счетчик и экономьте на свете. Он позволяет платить вдвое меньше, чем потребление в ночное время",— говорится в сообщении.

Чтобы узнать больше о процессе подключения, обратитесь к поставщику в вашем регионе.

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