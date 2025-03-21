В украинском правительстве рассказали, как граждане могут значительно снизить тариф на электроэнергию в Одессе и других городах Украины уже с 1 апреля 2025 года, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала прессслужба Кабинета министров.

Одним из самых эффективных способов экономии является установка двухзонного счетчика, который позволяет платить вдвое меньше за потребленный свет в ночное время.

Согласно действующему правительственному постановлению №632, стандартный тарифный план для населения составляет 4,32 грн за 1 кВтч (действует до конца апреля 2025 года). Однако владельцы двухзонных счетчиков могут воспользоваться следующими ценами:

  • с 07:00 до 23:00 - 4,32 грн/кВт·час
  • с 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт·час

Таким образом, потребляя электроэнергию преимущественно ночью (например, для работы бойлера, стиральной или посудомоечной машины), можно значительно снизить затраты.

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Украинцы, желающие перейти на льготный тариф на электроэнергию в Одессе "день-ночь", могут приобрести многозонный счетчик и подать заявку на установку через местного оператора системы распределения света.

"Установите двухзонный счетчик и экономьте на свете. Он позволяет платить вдвое меньше, чем потребление в ночное время",— говорится в сообщении.

Чтобы узнать больше о процессе подключения, обратитесь к поставщику в вашем регионе.

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