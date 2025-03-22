Українцям розповіли, де вводитимуть графіки відключення світла в Одесі в неділю, 23 березня.

Місцевих жителів попереджають про можливі перебої з електропостачанням в Одесі, стало відомо, де буде введено графіки відключення світла на 23 березня, повідомляє Politeka.

За даними компанії ДТЕК, енергетична інфраструктура регіону зазнала значних пошкоджень внаслідок атак.

Названо причини відключень та профілактичні роботи: для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям "ДТЕК" проведе профілактичні роботи в межах Південної міської територіальної громади.

У деяких населених пунктах електрику відключать з 24 по 30 березня, проте про обмеження 23 числа поки що інформації від ДТЕК чи Укренерго немає.

Тимчасово без світла в понеділок залишаться окремі вулиці у смт. Нові Білляри та у селі Григорівка.

Якщо в Одесі буде запроваджено графіки відключення світла на 23 березня, енергетики заздалегідь попередять про це.

Мешканців закликають раціонально споживати електроенергію, уникати навантаження мережі та стежити за офіційними повідомленнями. Ситуація в енергосистемі динамічно змінюється, тому важливо знати актуальну інформацію.

Де дізнатися про графіки відключення?

Офіційний сайт енергетичних компаній.

Чат-боти Viber, Telegram, Facebook.

Запит через офіційні ресурси.

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