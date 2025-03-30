У березні 2025 року відбулося подорожчання продуктів в Одесі.

Подорожчання продуктів в Одесі особливо відзначилося на овочах, молочці та курятині, повідомляє Політека.

Згідно з даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), однією з головних причин зростання цін стало змінення попиту та пропозиції на ринку, а також сезонні коливання.

Особливо помітним стало подорожчання овочів в Одесі. Томати, які виросли в ціні на 39% порівняно з лютим, стали лідерами. Причиною є низький обсяг вітчизняного виробництва та зменшення імпорту з Туреччини. Морква також додала 30% у вартості. Це також пов'язано з високим рівнем залежності від імпорту та дефіцитом товару в Україні.

Крім того, змінилася вартість і курятини. У березні за тушку доводилося платити на 10% більше, філе – на 7%, а стегно - на 5%. Незначно виросли цінники і на свинину (+1-2%) та яловичину (+4%).

За молоко теж містяни були змушені платити на 11% більше, за голландський сир – на 7%, а за вершки - на 5%. Водночас, за прогнозами УКАБ, збільшення надоїв молока влітку може покращити ситуацію.

Зросла на 4% вартість соняшникової олії. Проте вартість бакалійних товарів залшилася відносно стабільною. Проте, до прикладу, борошно здешевшало на 16% у цьому місяці.

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