Крім погодних умов, на кінець опалювального сезону в Одесі може вплинути й стан енергосистеми.

Українців очікує поступове підвищення середньодобової температури повітря, що наближає кінець опалювального сезону в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Рішення про завершення опалювального сезону ухвалюється з урахуванням середньодобової температури та стану енергосистеми. Цьогоріч весна в Україні настала рано, особливо в південних регіонах, тому важливо знати, коли вимкнуть опалення.

Зазвичай кінець опалювального сезону в Одесі припиняється 15 квітня, але можливі винятки. Наприклад, у 2024 році в місті опалення відключили вже 7 квітня.

За правилами, теплопостачання припиняють, якщо середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль. Остаточне рішення ухвалює місцева влада.

Крім погодних умов, може вплинути й стан енергосистеми. Через постійні атаки на критичну інфраструктуру Одещини ситуація в енергетиці залишається напруженою.

Підкреслимо, що у Білгород-Дністровському на Одещині планують перекрити батареї уже найближчим часом.

Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, відключення теплопостачання заплановане на 25 березня. Це стосується як житлового сектору, так і бюджетних установ та інших споживачів Білгород-Дністровської міської територіальної громади, повідомили у міськраді.

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