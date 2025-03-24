Міністерство освіти і науки України оприлюднило офіційний Календарний план реєстрації, проведення та основні дати національного мультипредметного тесту (НМТ), зокрема в Одесі, у 2025 році, передає Політека.
НМТ-2025 традиційно проходитиме у дві сесії:
Основна сесія – з 14 травня до 25 червня.
Додаткова сесія – з 14 до 25 липня.
Реєстрація на НМТ-2025 в Одесі, абітурієнти зможуть подати заявку на участь у тестуванні у два етапи:
Основний період реєстрації: з 6 березня до 3 квітня.
До 8 квітня учасники можуть редагувати деякі дані у персональному кабінеті (наприклад, змінити додатковий предмет або місце тестування).
Додаткова реєстрація: з 9 до 14 травня – для тих, хто не встиг зареєструватися раніше.
Участь у додатковій сесії зможуть взяти лише ті, хто підтвердить об’єктивні причини відсутності реєстрації у основний період або ті, кому було відмовлено у реєстрації. Коригувати дані у персональному кабінеті можна буде до 19 травня, передає Політека.
Формат проведення НМТ-2025: на виконання завдань з кожного предмета учасники матимуть 60 хвилин.
Усі чотири тестування в Одесі проходитимуть протягом одного дня у два блоки:
Перший блок (120 хвилин) – два предмети.
Перерва.
Другий блок буде тривати 120 хвилин – ще два предмети.
НМТ в цьому році відбуватиметься у травні, червні та липні у рамках двох сесій:
- Основна сесія
- Додаткова сесія (для окремих категорій учасників).
Перелік предметів: загалом абітурієнти складатимуть 4 предмети, обов’язкові дисципліни:
Українська мова
Математика
Історія України
Один предмет буде на вибір:
- Українська література
- Англійська мова
- Іспанська мова
- Німецька мова
- Французька мова
- Біологія
- Географія
- Фізика
- Хімія
Підготовка до НМТ-2025 в Одесі вже розпочалася, тож варто заздалегідь ознайомитися з умовами та стежити за офіційними оновленнями.
Як отримати запрошення на тестування?
З 4 травня всі учасники основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення у персональному кабінеті. У ньому буде вказано дату, час і місце тестування.
Для учасників додаткової сесії можливість завантаження запрошень відкриється з 11 липня.
Безпека абітурієнтів і організаторів є головним завданням в умовах війни – це пріоритет.
Місця проведення в Одесі не будуть публікуватися на офіційних сайтах чи у соцмережах, щоб запобігти потенційним загрозам.
Абітурієнтам також рекомендовано зберігати конфіденційність і не поширювати інформацію про локацію.
Коли будуть результати НМТ-2025?
Основна сесія – до 4 липня.
Додаткова сесія – до 30 липня.
Оцінки будуть трансформовані за шкалою 100–200 балів.
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