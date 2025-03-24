З'явився календар НМТ-2025 в Одесі, відомо про дати тестування та реєстрації, слідкуйте за оновленнями, щоб вчасно підготуватися та успішно його пройти.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило офіційний Календарний план реєстрації, проведення та основні дати національного мультипредметного тесту (НМТ), зокрема в Одесі, у 2025 році, передає Політека.

НМТ-2025 традиційно проходитиме у дві сесії:

Основна сесія – з 14 травня до 25 червня.

Додаткова сесія – з 14 до 25 липня.

Реєстрація на НМТ-2025 в Одесі, абітурієнти зможуть подати заявку на участь у тестуванні у два етапи:

Основний період реєстрації: з 6 березня до 3 квітня.

До 8 квітня учасники можуть редагувати деякі дані у персональному кабінеті (наприклад, змінити додатковий предмет або місце тестування).

Додаткова реєстрація: з 9 до 14 травня – для тих, хто не встиг зареєструватися раніше.

Участь у додатковій сесії зможуть взяти лише ті, хто підтвердить об’єктивні причини відсутності реєстрації у основний період або ті, кому було відмовлено у реєстрації. Коригувати дані у персональному кабінеті можна буде до 19 травня, передає Політека.

Формат проведення НМТ-2025: на виконання завдань з кожного предмета учасники матимуть 60 хвилин.

Усі чотири тестування в Одесі проходитимуть протягом одного дня у два блоки:

Перший блок (120 хвилин) – два предмети.

Перерва.

Другий блок буде тривати 120 хвилин – ще два предмети.

НМТ в цьому році відбуватиметься у травні, червні та липні у рамках двох сесій:

Основна сесія

Додаткова сесія (для окремих категорій учасників).

Перелік предметів: загалом абітурієнти складатимуть 4 предмети, обов’язкові дисципліни:

Українська мова

Математика

Історія України

Один предмет буде на вибір:

Українська література

Англійська мова

Іспанська мова

Німецька мова

Французька мова

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Підготовка до НМТ-2025 в Одесі вже розпочалася, тож варто заздалегідь ознайомитися з умовами та стежити за офіційними оновленнями.

Як отримати запрошення на тестування?

З 4 травня всі учасники основної сесії НМТ зможуть завантажити запрошення у персональному кабінеті. У ньому буде вказано дату, час і місце тестування.

Для учасників додаткової сесії можливість завантаження запрошень відкриється з 11 липня.

Безпека абітурієнтів і організаторів є головним завданням в умовах війни – це пріоритет.

Місця проведення в Одесі не будуть публікуватися на офіційних сайтах чи у соцмережах, щоб запобігти потенційним загрозам.

Абітурієнтам також рекомендовано зберігати конфіденційність і не поширювати інформацію про локацію.

Коли будуть результати НМТ-2025?

Основна сесія – до 4 липня.

Додаткова сесія – до 30 липня.

Оцінки будуть трансформовані за шкалою 100–200 балів.

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