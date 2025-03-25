Тим, хто використовує тризонні та двозонні лічильники, тариф на світло з 1 квітня в Одесі буде іншим.

Тариф на світло з 1 квітня в Одесі різниться для окремих груп населення, адже частина може платити менше за інших, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки доведеться заплатити.

Для більшості базовий тариф на світло з 1 квітня в Одесі у розмірі 4,32 грн/кВт·год залишатиметься незмінним до кінця місяця. Це стосується мешканців квартир, приватних будинків та гуртожитків, і наразі перегляд тарифу не планується.

Для власників двозонних лічильників передбачена можливість заощадити, оскільки в нічний час вони сплачують лише 2,16 гривні.

Для тих, хто використовує тризонні лічильники, умови будуть іншими. У години пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) вартість електроенергії становитиме 6,48 грн за кВт·год. У напівпіковий час ціна буде 4,34 гривні, а в нічні години (з 23:00 до 7:00) діятиме пільга – 1,728 гривні.

Спеціальні умови також застосовуються до домогосподарств з електроопаленням. Вони можуть використовувати до 2000 кВт·год на місяць за зниженою ставкою 2,64 гривень. Якщо споживання перевищить цей ліміт, додаткові кіловати оплачуватимуться за стандартною ціною 4,32 грн/кВт·год.

Отже, розмір платіжки за електроенергію залежатиме від типу лічильника та часу доби, в який споживається електрика.

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