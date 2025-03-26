Дізнайтеся, від чого залежить закінчення опалювального сезону в Одесі.

Закінчення опалювального сезону в Одесі у 2025 році залежить від середньодобової температури повітря, яка є основним фактором для визначення дати вимкнення опалення, повідомляє Politeka.

Як правило, якщо температура протягом кількох діб тримається вище +8°C, подачу тепла можна припиняти. Однак рішення про завершення періоду обігріву приймається місцевою владою з урахуванням погодних умов та нормативів, що регулюють порядок підключення та відключення тепла.

В Україні традиційний сезон опалення триває з 15 жовтня по 15 квітня, але завдяки м'якому клімату в місті центральне опалення може завершитися раніше. Наприклад, у 2024 році опалення в Одесі було відключено 7 квітня через значне підвищення температури.

Проте, рік у рік, дані завершення періоду обігріву можуть змінюватися залежно від погодних умов. Враховуючи поточні температурні коливання та складну ситуацію з енергопостачанням через постійні ворожі обстріли, точні дані про закінчення опалювального сезону в Одесі залишаються що невідомі.

Наразі місцева влада активно контролює температурні зміни та стан енергосистеми, щоб забезпечити безперебійне постачання тепла та води. Проте, на подачу тепла також може вплинути стан енергетичної інфраструктури. Підвищена готовність фахівців комунальних служб дозволяє оперативно відновлювати тепло в системах, навіть після нападів ворога.

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