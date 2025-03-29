Сучасні люди потребують можливості підробітку, особистого розвитку та активного спілкування, тож робота в Одесі пропонується на цікавих вакансіях, повідомляє Politeka.net.

Оголошення можна знайти на сайті Work.ua.

Так, пропонується посада працівника закладу ресторанного господарства. Заробітна плата: 24 516 грн.​

  • Обов’язки:
    • Обслуговування гостей згідно зі стандартами компанії.
    • Приготування продукції на кухні.
    • Підтримання чистоти в залі та на робочому місці.
  • Вимоги:
    • Відповідальність та пунктуальність.
    • Комунікабельність та вміння працювати в команді.
    • Готовність до навчання та розвитку.
  • Умови праці:
    • Гнучкий графік роботи, можливість поєднувати з навчанням.
    • Офіційне працевлаштування.
    • Безкоштовне навчання та можливість кар'єрного зростання.

Крім цього роботодавці шукають продавц-консультанта (дитячі речі). Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

  • Обов’язки:
    • Консультація клієнтів щодо асортименту товарів.
    • Продаж товарів та оформлення покупок.
    • Підтримання порядку та чистоти в торговельному залі.
  • Вимоги:
    • Комунікабельність та привітність.
    • Бажання працювати та розвиватися в сфері роздрібної торгівлі.
    • Готовність до навчання та освоєння нових знань.
  • Умови праці:
    • Гнучкий графік роботи.
    • Офіційне працевлаштування.
    • Можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку.

робота, зарплата

Також з'явилась робота в Одесі для фотографа новобудов. На цю посаду не шукають професіонала чи весільного фотографа в минулому. Роботодавці обіцяють від 7 500 грн заробітної плати на місяць із неповною зайнятістю.

  • Обов’язки:
    • фіксація ходу будівництва житлових комплексів у межах проєкту українського сервісу для вибору житла.
  • Вимоги:
    • бажано мати телефон із хорошою камерою, особливо добре — з можливістю широкоформатної зйомки.
    • Плюсом буде й наявність павербанку, що є необхідним, зокрема, у зимовий період.
      • слід розуміти, як правильно виставити ракурс.
      • треба працювати в чітко зазначені терміни та оперативно виконувати роботу.

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