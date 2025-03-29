Робота в Одесі пропонується місцевим жителям, як на цікаві посади, так і на більш традиційні.

Сучасні люди потребують можливості підробітку, особистого розвитку та активного спілкування, тож робота в Одесі пропонується на цікавих вакансіях, повідомляє Politeka.net.

Оголошення можна знайти на сайті Work.ua.

Так, пропонується посада працівника закладу ресторанного господарства. Заробітна плата: 24 516 грн.​

Обов’язки: Обслуговування гостей згідно зі стандартами компанії. Приготування продукції на кухні. Підтримання чистоти в залі та на робочому місці.

Вимоги: Відповідальність та пунктуальність. Комунікабельність та вміння працювати в команді. Готовність до навчання та розвитку.

Умови праці: Гнучкий графік роботи, можливість поєднувати з навчанням. Офіційне працевлаштування. Безкоштовне навчання та можливість кар'єрного зростання.



Крім цього роботодавці шукають продавц-консультанта (дитячі речі). Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Обов’язки: Консультація клієнтів щодо асортименту товарів. Продаж товарів та оформлення покупок. Підтримання порядку та чистоти в торговельному залі.

Вимоги: Комунікабельність та привітність. Бажання працювати та розвиватися в сфері роздрібної торгівлі. Готовність до навчання та освоєння нових знань.

Умови праці: Гнучкий графік роботи. Офіційне працевлаштування. Можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку.



Також з'явилась робота в Одесі для фотографа новобудов. На цю посаду не шукають професіонала чи весільного фотографа в минулому. Роботодавці обіцяють від 7 500 грн заробітної плати на місяць із неповною зайнятістю.

Обов’язки: фіксація ходу будівництва житлових комплексів у межах проєкту українського сервісу для вибору житла.

Вимоги: бажано мати телефон із хорошою камерою, особливо добре — з можливістю широкоформатної зйомки. Плюсом буде й наявність павербанку, що є необхідним, зокрема, у зимовий період.

слід розуміти, як правильно виставити ракурс. треба працювати в чітко зазначені терміни та оперативно виконувати роботу.



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