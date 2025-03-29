Сучасні люди потребують можливості підробітку, особистого розвитку та активного спілкування, тож робота в Одесі пропонується на цікавих вакансіях, повідомляє Politeka.net.
Оголошення можна знайти на сайті Work.ua.
Так, пропонується посада працівника закладу ресторанного господарства. Заробітна плата: 24 516 грн.
- Обов’язки:
- Обслуговування гостей згідно зі стандартами компанії.
- Приготування продукції на кухні.
- Підтримання чистоти в залі та на робочому місці.
- Вимоги:
- Відповідальність та пунктуальність.
- Комунікабельність та вміння працювати в команді.
- Готовність до навчання та розвитку.
- Умови праці:
- Гнучкий графік роботи, можливість поєднувати з навчанням.
- Офіційне працевлаштування.
- Безкоштовне навчання та можливість кар'єрного зростання.
Крім цього роботодавці шукають продавц-консультанта (дитячі речі). Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.
- Обов’язки:
- Консультація клієнтів щодо асортименту товарів.
- Продаж товарів та оформлення покупок.
- Підтримання порядку та чистоти в торговельному залі.
- Вимоги:
- Комунікабельність та привітність.
- Бажання працювати та розвиватися в сфері роздрібної торгівлі.
- Готовність до навчання та освоєння нових знань.
- Умови праці:
- Гнучкий графік роботи.
- Офіційне працевлаштування.
- Можливість кар'єрного зростання та професійного розвитку.
Також з'явилась робота в Одесі для фотографа новобудов. На цю посаду не шукають професіонала чи весільного фотографа в минулому. Роботодавці обіцяють від 7 500 грн заробітної плати на місяць із неповною зайнятістю.
- Обов’язки:
- фіксація ходу будівництва житлових комплексів у межах проєкту українського сервісу для вибору житла.
- Вимоги:
- бажано мати телефон із хорошою камерою, особливо добре — з можливістю широкоформатної зйомки.
- Плюсом буде й наявність павербанку, що є необхідним, зокрема, у зимовий період.
- слід розуміти, як правильно виставити ракурс.
- треба працювати в чітко зазначені терміни та оперативно виконувати роботу.
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