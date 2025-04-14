Робота в Одесі знайдеться для багатьох спеціалістів - оклади варіюються в залежності від пропонованох посади, повідомляє Politeka.net.

Всі вакансії абсолютно випадковим чином були знайдені на сайті Work.ua, посилання на який пошуковик Google видає серед перших за запитом "робота в Одесі".

Менеджер інтернет-магазину - зарплата: від 15 000 до 25 000 грн

Обов'язки:

  • Обробка замовлень в інтернет-магазині;
  • Консультування клієнтів через телефон та месенджери.

Вимоги:

  • Високі комунікативні навички та робочий досвід з клієнтами;
  • Здатність працювати в команді та досягати результатів;
  • Відповідальність, організованість, уважність до деталей.

Пропонують:

  • Можливості для кар'єрного та професійного зростання;
  • Команда професіоналів;
  • Гнучкий графік;
  • Привабливу бонусну систему та заохочення.

ворк

Адміністратор-касир інтерактивного клубу - зарплата: від 20 000 до 25 000 грн

Пропонується:

  • Виплату заробітної плати та бонусів після кожної зміни;
  • Гнучкий графік (1/2);
  • Швидке стажування.

Вимоги:

  • Стресостійкість.

Обов'язки:

  • Консультування гостей та надання допомоги;
  • Подача напоїв для відвідувачів;
  • Підтримка чистоти в клубі;
  • Дотримання касової дисципліни (касир).

Заступник головного бухгалтера - зарплата: від 25 000 до 30 000 грн

Вимоги:

  • Вища освіта в галузі обліку та фінансів;
  • Мінімум 5 років досвіду в обліковій сфері;
  • Глибокі знання податкового та бухгалтерського обліку;
  • Вміння працювати з бухгалтерськими та офісними програмами;
  • Висока відповідальність, організованість, уважність до деталей.

Обов'язки:

  • Ведення бухгалтерського обліку та звітності згідно з вимогами законодавства;
  • Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • Підготовка податкової звітності та декларацій;
  • Взаємодія з контрагентами та контролюючими органами;
  • Участь у складанні та контролі бюджету підприємства.

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