Робота в Одесі знайдеться для багатьох спеціалістів - оклади варіюються в залежності від пропонованох посади, повідомляє Politeka.net.
Всі вакансії абсолютно випадковим чином були знайдені на сайті Work.ua, посилання на який пошуковик Google видає серед перших за запитом "робота в Одесі".
Менеджер інтернет-магазину - зарплата: від 15 000 до 25 000 грн
Обов'язки:
- Обробка замовлень в інтернет-магазині;
- Консультування клієнтів через телефон та месенджери.
Вимоги:
- Високі комунікативні навички та робочий досвід з клієнтами;
- Здатність працювати в команді та досягати результатів;
- Відповідальність, організованість, уважність до деталей.
Пропонують:
- Можливості для кар'єрного та професійного зростання;
- Команда професіоналів;
- Гнучкий графік;
- Привабливу бонусну систему та заохочення.
Адміністратор-касир інтерактивного клубу - зарплата: від 20 000 до 25 000 грн
Пропонується:
- Виплату заробітної плати та бонусів після кожної зміни;
- Гнучкий графік (1/2);
- Швидке стажування.
Вимоги:
- Стресостійкість.
Обов'язки:
- Консультування гостей та надання допомоги;
- Подача напоїв для відвідувачів;
- Підтримка чистоти в клубі;
- Дотримання касової дисципліни (касир).
Заступник головного бухгалтера - зарплата: від 25 000 до 30 000 грн
Вимоги:
- Вища освіта в галузі обліку та фінансів;
- Мінімум 5 років досвіду в обліковій сфері;
- Глибокі знання податкового та бухгалтерського обліку;
- Вміння працювати з бухгалтерськими та офісними програмами;
- Висока відповідальність, організованість, уважність до деталей.
Обов'язки:
- Ведення бухгалтерського обліку та звітності згідно з вимогами законодавства;
- Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства;
- Підготовка податкової звітності та декларацій;
- Взаємодія з контрагентами та контролюючими органами;
- Участь у складанні та контролі бюджету підприємства.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.
Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.
Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.