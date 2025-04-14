Пропонується робота в Одесі, де є чергова добірка пропозицій, які можуть зацікавити.

Робота в Одесі знайдеться для багатьох спеціалістів - оклади варіюються в залежності від пропонованох посади, повідомляє Politeka.net.

Всі вакансії абсолютно випадковим чином були знайдені на сайті Work.ua, посилання на який пошуковик Google видає серед перших за запитом "робота в Одесі".

Менеджер інтернет-магазину - зарплата: від 15 000 до 25 000 грн

Обов'язки:

Обробка замовлень в інтернет-магазині;

Консультування клієнтів через телефон та месенджери.

Вимоги:

Високі комунікативні навички та робочий досвід з клієнтами;

Здатність працювати в команді та досягати результатів;

Відповідальність, організованість, уважність до деталей.

Пропонують:

Можливості для кар'єрного та професійного зростання;

Команда професіоналів;

Гнучкий графік;

Привабливу бонусну систему та заохочення.

Адміністратор-касир інтерактивного клубу - зарплата: від 20 000 до 25 000 грн

Пропонується:

Виплату заробітної плати та бонусів після кожної зміни;

Гнучкий графік (1/2);

Швидке стажування.

Вимоги:

Стресостійкість.

Обов'язки:

Консультування гостей та надання допомоги;

Подача напоїв для відвідувачів;

Підтримка чистоти в клубі;

Дотримання касової дисципліни (касир).

Заступник головного бухгалтера - зарплата: від 25 000 до 30 000 грн

Вимоги:

Вища освіта в галузі обліку та фінансів;

Мінімум 5 років досвіду в обліковій сфері;

Глибокі знання податкового та бухгалтерського обліку;

Вміння працювати з бухгалтерськими та офісними програмами;

Висока відповідальність, організованість, уважність до деталей.

Обов'язки:

Ведення бухгалтерського обліку та звітності згідно з вимогами законодавства;

Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства;

Підготовка податкової звітності та декларацій;

Взаємодія з контрагентами та контролюючими органами;

Участь у складанні та контролі бюджету підприємства.

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